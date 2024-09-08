Истомин Тимофей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Отец: Истомин Михаил Евдокимович
Мать: Татьяна Корнеева
Мать ребёнка: Истомина (Подкидышева) Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Истомина (Подкидышева) Гликерия Ивановна
Дочь: (Истомина) Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Истомина (Подкидышева) Гликерия Ивановна
Дочь: (Истомина) Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Истомина (Подкидышева) Гликерия Ивановна
Сын: Истомин Спиридон Тимофеевна
Мать ребёнка: Истомина (Подкидышева) Гликерия Ивановна
Дочь: (Истомина) Ефросинья Тимофеевна
Мать ребёнка: Истомина (Подкидышева) Гликерия Ивановна
Дочь: (Истомина) Матрена Тимофеевна
Мать ребёнка: Истомина (Подкидышева) Гликерия Ивановна
Дочь: Феодора Тимофеевна
Мать ребёнка: Истомина (Подкидышева) Гликерия Ивановна
Дочь: (Истомина) Христина Тимофеевна
Мать ребёнка: Истомина (Подкидышева) Гликерия Ивановна
Сын: Истомин Сергей Тимофеевна
Мать ребёнка: Истомина (Подкидышева) Гликерия Ивановна