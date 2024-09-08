Истомин Тимофей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИстомин Тимофей Михайлович

Истомин Тимофей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.189

Жена: Истомина (Подкидышева) Гликерия Ивановна

Поручителями на их свадьбе были села Березовки рядовой Семен Евдокимович, рядовой Федор Истомин и Тихон Николаев Рзянин.
Рождение
1875

Отец: Истомин Михаил Евдокимович

Мать: Татьяна Корнеева

Рождение ребёнка
03.04.1895

Сын: Истомин Павел Тимофеевна

Мать ребёнка: Истомина (Подкидышева) Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
28.01.1897

Сын: Истомин Ефрем Тимофеевна

Мать ребёнка: Истомина (Подкидышева) Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
23.07.1900

Дочь: (Истомина) Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Истомина (Подкидышева) Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
04.03.1903

Дочь: (Истомина) Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Истомина (Подкидышева) Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
12.12.1905

Сын: Истомин Спиридон Тимофеевна

Мать ребёнка: Истомина (Подкидышева) Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
11.02.1908

Дочь: (Истомина) Ефросинья Тимофеевна

Мать ребёнка: Истомина (Подкидышева) Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Истомина) Матрена Тимофеевна

Мать ребёнка: Истомина (Подкидышева) Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Феодора Тимофеевна

Мать ребёнка: Истомина (Подкидышева) Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Истомина) Христина Тимофеевна

Мать ребёнка: Истомина (Подкидышева) Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Истомин Сергей Тимофеевна

Мать ребёнка: Истомина (Подкидышева) Гликерия Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.