Иванова Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
24.01.1955
Дочь: Иванова Зоя Маркеловна
Отец ребёнка: Никитин Маркел Викторович
Рождение ребёнка
?.07.1957
Сын: Никитин Анатолий Маркелович
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Борисова Светлана Маркеловна
Отец ребёнка: Никитин Маркел Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986