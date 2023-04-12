Иванова Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Александра Андреевна

Иванова Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Иванов Андрей Степанович

Мать: Иванова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
24.01.1955

Дочь: Иванова Зоя Маркеловна

Отец ребёнка: Никитин Маркел Викторович

Рождение ребёнка
?.07.1957

Сын: Никитин Анатолий Маркелович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Борисова Светлана Маркеловна

Отец ребёнка: Никитин Маркел Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Маркел Викторович

Смерть
1986
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close