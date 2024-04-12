Кириленко / Кириченко / Стефан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Стефан Васильевич

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

29.11.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1867

Отец: Кириленко / Кириченко / Василий Семионович

Мать: Кириленко / Кириченко / Мария Никитовна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1867г.лист № 591,зап.№ 45,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3732(прод.)
Крещение
29.11.1867
Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1867г.лист № 591,зап.№ 45,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3732(прод.) | Godparents:Крестьяне помещика Браницкого д.Саливонки : Трофим Данилович Тонковяз и Параскева Конс... Показать все
Смерть
Неизвестно
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