Кириленко / Кириченко / Стефан Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.11.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1867
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1867г.лист № 591,зап.№ 45,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3732(прод.)
Крещение
29.11.1867
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1867г.лист № 591,зап.№ 45,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3732(прод.) | Godparents:Крестьяне помещика Браницкого д.Саливонки : Трофим Данилович Тонковяз и Параскева Конс... Показать все
Смерть
Неизвестно