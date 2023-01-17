Арефьева Авдотья Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьева Авдотья Елисеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Арефьева Мария Лукьянова

Отец ребёнка: Арефьев Лукьян Родионов

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агафонова Ольга Лукьянова

Отец ребёнка: Арефьев Лукьян Родионов

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Арефьева Елизавета Лукьянова

Отец ребёнка: Арефьев Лукьян Родионов

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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