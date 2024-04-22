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Кваченков Александр Васильевич

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

19.08.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1889 ст.

Отец: Кваченков Василий Акимов

Мать: Кваченкова Анфиса Константинова

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Запись №223 Астраханский мещанин Василий Акимов Кваченков и законная жена его Анфиса Константинова; оба православного исповедания
Крещение
27.08.1889 ст.
Иоанна Златоуста церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Астраханский мещанин Константин Андреев Лупкин и Астраханского мещанина Алексея Курочкина жена Параскева Акимова Таинство крещения совершал священник Николай Сластушенский с дьяк... Показать все
Место жительства
1900 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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