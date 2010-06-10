Дворецкая (Белова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дворецкая (Белова) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1922

Дочь: Быкова Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Сиконин Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиконин Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Сиконин Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дворецкий Сергей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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