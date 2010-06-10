Дворецкая (Белова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1922
Дочь: Быкова Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Сиконин Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиконин Алексей Тихонович
Отец ребёнка: Сиконин Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дворецкий Сергей Иванович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно