Ponichtera Mateusz
Место рожденияBiałe Błoto
Дата рождения03.08.1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1766
Отец: Ponichtera Michał
Мать: не указана
Białe Błoto
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1766/17
Место жительства
Неизвестно
Białebłoto, Poręba/Ostrołęka
Бракосочетание
23.02.1789
Жена: не указана
Białebłoto, Poręba
Смерть
Неизвестно