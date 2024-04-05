Ponichtera Mateusz 03.08.1766 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ponichtera Mateusz

Место рождения

Białe Błoto

Дата рождения

03.08.1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1714 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1766

Отец: Ponichtera Michał

Мать: не указана

Białe Błoto
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1766/17
Место жительства
Неизвестно
Białebłoto, Poręba/Ostrołęka
Бракосочетание
23.02.1789

Жена: не указана

Białebłoto, Poręba
Смерть
Неизвестно

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