Рочев Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рочев Владимир Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1993

Пол

Мужской

Отец

1971 г.р.

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1993

Отец: Рочев Андрей Викторович

Мать: Рочева Валентина Викторовна

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