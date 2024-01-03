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Пелагея Пантелеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

До 1774

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1687 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: Пантелей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анофрей Васильев

Рождение ребёнка
1713

Сын: Мирон Анофриев

Отец ребёнка: Анофрей Васильев

Рождение ребёнка
1718

Дочь: Агафья Анофриева

Отец ребёнка: Анофрей Васильев

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Анофрей Васильев

Рождение ребёнка
1728

Сын: Савва Анофриев

Отец ребёнка: Анофрей Васильев

Смерть
До 1774

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