Пелагея Пантелеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиДо 1774
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: Пантелей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анофрей Васильев
Рождение ребёнка
1713
Сын: Мирон Анофриев
Отец ребёнка: Анофрей Васильев
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Агафья Анофриева
Отец ребёнка: Анофрей Васильев
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Анофрей Васильев
Рождение ребёнка
1728
Сын: Савва Анофриев
Отец ребёнка: Анофрей Васильев
Смерть
До 1774