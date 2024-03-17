Босый Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Босый Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Босая Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Босая Феодосия Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Босый Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1924

Сын: Босый Григорий Иванович

Мать ребёнка: Босая Феодосия Мартыновна

Смерть
Неизвестно

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