Солодовников Макей Евграфович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Солодовников Евграф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1905
Сын: Солодовников Иван Макеевич
Мать ребёнка: Солодовников Пелагея Лупповна
МК п.Январцевский, 1905
Рождение ребёнка
15.05.1913
Сын: Солодовников Михаил Макеевич
Мать ребёнка: Солодовников Пелагея Лупповна
МК п.Январцевский, 1913
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно