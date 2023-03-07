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Солодовников Макей Евграфович

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Солодовников Евграф

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.02.1905

Сын: Солодовников Иван Макеевич

Мать ребёнка: Солодовников Пелагея Лупповна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1905
Рождение ребёнка
15.05.1913

Сын: Солодовников Михаил Макеевич

Мать ребёнка: Солодовников Пелагея Лупповна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1913
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Пелагея Лупповна

Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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