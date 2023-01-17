Котов Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смерти04.05.1792
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Котов Семен Герасимович
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1785
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Похороны
04.05.1792
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
04.05.1792