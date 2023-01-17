Котов Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотов Иван Семенович

Котов Иван Семенович

avatar

Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1749

Дата смерти

04.05.1792

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Котов Семен Герасимович

Мать: Котова Татьяна Авраамовна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1763

Сын: Котов Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.06.1785

Сын: Котов Евсевий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
04.05.1792
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
04.05.1792
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close