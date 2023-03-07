Чирков Александр (Климантов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1642
Дата смертиОколо 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1642
Отец: Чирков Климент (Климка) Емельянов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1655
Сын: Чирков Никита Александров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Чирков Игнатий (Игнашка) Александров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1672
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1678
Сын: Чирков Фефилко Александров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1678
Сын: Чирков Степан Александров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1682
Сын: Чирков Никифор Александров
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1710