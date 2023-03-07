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Чирков Александр (Климантов)

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Место рождения

Чирки, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1642

Дата смерти

Около 1710

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1642

Отец: Чирков Климент (Климка) Емельянов

Мать: не указана

Чирки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Чирков Никита Александров

Мать ребёнка: не указана

Бауковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Чирков Игнатий (Игнашка) Александров

Мать ребёнка: не указана

Бауковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1672

Сын: Чирков Фома Александров

Мать ребёнка: не указана

Бауковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1678

Сын: Чирков Фефилко Александров

Мать ребёнка: не указана

Бауковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1678

Сын: Чирков Степан Александров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1682

Сын: Чирков Никифор Александров

Мать ребёнка: не указана

Бауковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Бауковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1710
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