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Смирнов Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Барановская, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.05.1904 ст.

Дата смерти

19.03.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1904 ст.

Отец: Смирнов Василий Осипович

Мать: Смирнова Татьяна Дмитриевна

Барановская, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1933

Дочь: Калениченко Зоя Дмитриевна

Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Михайловна

Барановская, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1935

Дочь: Смирнова Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Михайловна

Барановская, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.03.1938

Сын: Смирнов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Михайловна

Барановская, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.11.1940

Сын: Смирнов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Михайловна

Барановская, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.12.1944

Дочь: Смирнова Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Михайловна

Барановская, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Анастасия Михайловна

Смерть
19.03.1976
Дубна, Дубна, Московская область
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