Смирнов Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.05.1904 ст.
Дата смерти19.03.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1904 ст.
Рождение ребёнка
12.01.1933
Дочь: Калениченко Зоя Дмитриевна
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
18.07.1935
Дочь: Смирнова Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
11.03.1938
Сын: Смирнов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
12.11.1940
Сын: Смирнов Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
07.12.1944
Дочь: Смирнова Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.1976
Дубна, Дубна, Московская область