Шобухова Варвара Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1932
Отец: Крылов Арсентий Васильевич
Мать: Крылова Анна Архиповна
Рождение ребёнка
07.07.1954
Сын: Шобухов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Шобухов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шобухов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Шобухов Сергей Николаевич
Смерть
Неизвестно