Шобухова Варвара Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шобухова Варвара Арсентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1932

Отец: Крылов Арсентий Васильевич

Мать: Крылова Анна Архиповна

Рождение ребёнка
07.07.1954

Сын: Шобухов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Шобухов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шобухов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Шобухов Сергей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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