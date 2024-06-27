Ахметзянов Аухади 01.05.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ахметзянов Аухади

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Место рождения

д. Уршакбаш-карамал

Дата рождения

01.05.1929

Дата смерти

18.07.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

1900 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1929

Отец: Ахметзянов Ахметсафа Ахметзянович

Мать: Ахметзянова (Батыршина) Моноверэ

д. Уршакбаш-карамал
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каримова (Ахметзянова) Аниса

Мать ребёнка: Фаткуллина (Фаткуллина) Мусфира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаткуллина (Фаткуллина) Мусфира

Рождение ребёнка
02.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаткуллина (Фаткуллина) Мусфира

д. Уршакбаш-карамал
Рождение ребёнка
10.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаткуллина (Фаткуллина) Мусфира

д. Уршакбаш - Карамалы
Смерть
18.07.1980
д. Уршакбаш-карамал
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д. Уршакбаш-карамал

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