Ахметзянов Аухади
Место рожденияд. Уршакбаш-карамал
Дата рождения01.05.1929
Дата смерти18.07.1980
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1929
д. Уршакбаш-карамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каримова (Ахметзянова) Аниса
Мать ребёнка: Фаткуллина (Фаткуллина) Мусфира
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фаткуллина (Фаткуллина) Мусфира
д. Уршакбаш-карамал
Рождение ребёнка
10.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фаткуллина (Фаткуллина) Мусфира
д. Уршакбаш - Карамалы
Смерть
18.07.1980
д. Уршакбаш-карамал
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д. Уршакбаш-карамал