Маньков Ермолай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.09.1933
Дочь: Румянцева Клавдия Ермолаевна
Мать ребёнка: Манькова Екатерина
Усть-Тараса, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маньков Анатолий Ермолаевич
Мать ребёнка: Манькова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манькова Валентина Ермолаевна
Мать ребёнка: Манькова Екатерина
Смерть
Неизвестно