Маньков Ермолай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маньков Ермолай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1933

Дочь: Румянцева Клавдия Ермолаевна

Мать ребёнка: Манькова Екатерина

Усть-Тараса, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маньков Анатолий Ермолаевич

Мать ребёнка: Манькова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манькова Валентина Ермолаевна

Мать ребёнка: Манькова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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