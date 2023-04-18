Гончаров Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.03.1914
Дочь: Антонова Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Гончарова Анна Леонтьевна
Силишки, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гончарова Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Фёдор Дмитриевич
Мать ребёнка: Гончарова Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гончарова Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Гончарова Анна Леонтьевна
Смерть
Неизвестно