Гончаров Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1914

Дочь: Антонова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Гончарова Анна Леонтьевна

Силишки, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Гончарова Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Фёдор Дмитриевич

Мать ребёнка: Гончарова Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Гончарова Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Гончарова Анна Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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