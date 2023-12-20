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Штоль Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ША
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1956

Отец: Штоль Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штоль Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Штоль Коровина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
20.06.1979

Сын: Штоль Александр Владимирович

Мать ребёнка: Штоль Коровина Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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