Штоль Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1956
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1956
Отец: Штоль Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штоль Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Штоль Коровина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
20.06.1979
Сын: Штоль Александр Владимирович
Мать ребёнка: Штоль Коровина Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно