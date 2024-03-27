Синица Викентий Александрович
Место рожденияБелорусская ССР, Вилейская обл., Браславский р-н, д. Снеги
Дата рождения1918
Дата смерти06.08.1985
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Синица Александр
Рождение ребёнка
10.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синица ?
Рождение ребёнка
09.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синица ?
Смерть
06.08.1985