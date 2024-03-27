Синица Викентий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синица Викентий Александрович

Место рождения

Белорусская ССР, Вилейская обл., Браславский р-н, д. Снеги

Дата рождения

1918

Дата смерти

06.08.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Синица Александр

Мать: Синица Александра Федоровна

Рождение ребёнка
10.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синица ?

Рождение ребёнка
09.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синица ?

Смерть
06.08.1985

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