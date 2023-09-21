Бойко (Демчан) Елизавета Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко (Демчан) Елизавета Никитовна

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1831 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демчан Никита Феодорович

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Не подтверждено документально
Восприемник
16.09.1888 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновского Раковца Стефан Васильев Шелист и законная жена его Екатерина Никитова, оба православного вероисповедания Восприемники Евфимия: крестьянин села Чесновского Раковца Артемий... Показать все
Смерть
Неизвестно

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