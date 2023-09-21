Бойко (Демчан) Елизавета Никитовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демчан Никита Феодорович
Мать: не указана
Не подтверждено документально
Восприемник
16.09.1888 ст.
Крестьянин села Чесновского Раковца Стефан Васильев Шелист и законная жена его Екатерина Никитова, оба православного вероисповедания Восприемники Евфимия: крестьянин села Чесновского Раковца Артемий... Показать все
Смерть
Неизвестно