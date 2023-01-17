Рождественский Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Рождественский Пимен Андреевич
Мать ребёнка: Рождественская Параскева Ефимовна
Рождение ребёнка
20.06.1886
Сын: Рождественский Иван Андреевич
Мать ребёнка: Рождественская Параскева Ефимовна
Смерть
Неизвестно