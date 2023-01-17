Рождественский Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рождественский Андрей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Рождественский Пимен Андреевич

Мать ребёнка: Рождественская Параскева Ефимовна

Тишино, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.06.1886

Сын: Рождественский Иван Андреевич

Мать ребёнка: Рождественская Параскева Ефимовна

Тишино, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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