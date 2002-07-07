Бутко (Мозговая) Мария Наумовна
Место рождения
Дата рождения05.12.1920
Дата смерти07.07.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1950
Сын: Бутко Валерий Спиридонович
Отец ребёнка: Бутко Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1951
Рождение ребёнка
24.10.1954
Рождение ребёнка
01.01.1957
Смерть
07.07.2002