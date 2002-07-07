Бутко (Мозговая) Мария Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутко (Мозговая) Мария Наумовна

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

05.12.1920

Дата смерти

07.07.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1950 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
05.12.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1950

Сын: Бутко Валерий Спиридонович

Отец ребёнка: Бутко Спиридон Иванович

Чернокурья, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бутко Спиридон Иванович

Чернокурья, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бутко Спиридон Иванович

Чернокурья, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бутко Спиридон Иванович

Смерть
07.07.2002
Чернокурья, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область

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