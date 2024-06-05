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Сонц Евсей Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1894

Дата смерти

08.09.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сонц Бронислава Евсеевна

Мать ребёнка: Сонц Клара Самойловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сонц Фрида Евсеевна

Мать ребёнка: Сонц Клара Самойловна

Рождение ребёнка
28.03.1922

Дочь: Панфилова Маргарита (Рива) Евсеевна (Ешуевна)

Мать ребёнка: Сонц Клара Самойловна

Смерть
08.09.1977

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