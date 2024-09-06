Карелина (Зимина) Мария Стефановна
Место рожденияВерхняя Банновка
Дата рождения20.07.1889
Дата смерти20.11.1955
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1889
Бракосочетание
28.01.1908
Верхняя Банновка, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1919
Дочь: Ерёмина (Карелина) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Карелин Михаил Яковлевич
Смерть
20.11.1955
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область