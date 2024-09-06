Карелина (Зимина) Мария Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карелина (Зимина) Мария Стефановна

Место рождения

Верхняя Банновка

Дата рождения

20.07.1889

Дата смерти

20.11.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1889

Отец: Зимин Стефан Гуриев

Мать: Зимина (Занозина) Феодосия Денисова

Бракосочетание
28.01.1908

Муж: Карелин Михаил Яковлевич

Верхняя Банновка, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1919

Дочь: Ерёмина (Карелина) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Карелин Михаил Яковлевич

Смерть
20.11.1955
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

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