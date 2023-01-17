Николаева Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Клавдия

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Место рождения

Ростани, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

С 1860 по 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1860 по 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростани, Порховский муниципальный район, Псковская область
По воспоминаниям моей бабушки Зои это сестра или тётя (возможно, двоюродная) ее отца Семёна Николаева Из-за невыясненной мною пока что степени родства неясна фамилия: Николаева или Егорова (две ветв... Показать все
Смерть
Неизвестно
Молоди, Порховский муниципальный район, Псковская область
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