Николаева Клавдия
Место рождения
Дата рожденияС 1860 по 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
С 1860 по 1910
Отец: не указан
Мать: не указана
По воспоминаниям моей бабушки Зои это сестра или тётя (возможно, двоюродная) ее отца Семёна Николаева Из-за невыясненной мною пока что степени родства неясна фамилия: Николаева или Егорова (две ветв... Показать все
Смерть
Неизвестно
Молоди, Порховский муниципальный район, Псковская область