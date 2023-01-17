Щеглов Иван Акимович
Место рождения
Дата рождения01.02.1905
Дата смерти07.05.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1930
Дочь: Прозорова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Щеглова Мария Фёдоровна
Песчаный, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
07.05.1972
Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край