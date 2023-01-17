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Щеглов Иван Акимович

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Место рождения

Воздвиженская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

01.02.1905

Дата смерти

07.05.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Воздвиженская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.01.1930

Дочь: Прозорова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Щеглова Мария Фёдоровна

Песчаный, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
07.05.1972
Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
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