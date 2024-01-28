Константинов Ефим Емильянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов Ефим Емильянович

Место рождения

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №392, стр. 298
Рождение ребёнка
24.06.1828 ст.

Сын: Константинов Косма Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №392, стр. 298
Смерть
Неизвестно

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