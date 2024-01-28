Константинов Ефим Емильянович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №392, стр. 298
Рождение ребёнка
24.06.1828 ст.
Сын: Константинов Косма Ефимович
Мать ребёнка: не указана
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №392, стр. 298
Смерть
Неизвестно