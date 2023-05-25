Шуткевич (Колупаева) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуткевич (Колупаева) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1947

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1947

Отец: Колупаев Яков Фёдорович

Мать: Колупаева (Кучина) Степанида Зиновьевна

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
04.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Приречная, Куртамышский муниципальный район, Курганская область

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