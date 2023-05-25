Шуткевич (Колупаева) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1947
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1947
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
04.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Приречная, Куртамышский муниципальный район, Курганская область