Курочкина Прасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Отец ребёнка: Курочкин Ефрем Родионович
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Курочкин Прокоп Ефремович
Отец ребёнка: Курочкин Ефрем Родионович
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Надежда Ефремовна
Отец ребёнка: Курочкин Ефрем Родионович
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Курочкин Ефрем Родионович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1819