Курочкина Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Прасковья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

1819

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Курочкин Яков Ефремович

Отец ребёнка: Курочкин Ефрем Родионович

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Курочкин Прокоп Ефремович

Отец ребёнка: Курочкин Ефрем Родионович

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Надежда Ефремовна

Отец ребёнка: Курочкин Ефрем Родионович

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Курочкин Иван Ефремович

Отец ребёнка: Курочкин Ефрем Родионович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1819
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