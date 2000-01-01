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Семен Васильевич

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Место рождения

с. Братково, Вологодский уезд, Вологодской губернии

Дата рождения

1688

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Василий Леонтьевич

Мать: не указана

с. Братково, Вологодский уезд, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1710

Сын: Григорий Семенович

Мать ребёнка: Параскева Леонтьевна

Рождение ребёнка
1720

Сын: Афанасий Семенович

Мать ребёнка: Параскева Леонтьевна

Рождение ребёнка
1727

Сын: Алексей Семенович

Мать ребёнка: Параскева Леонтьевна

Рождение ребёнка
1733

Сын: Матфей Семенович

Мать ребёнка: Параскева Леонтьевна

Рождение ребёнка
01.01.1739

Сын: Василий Семенович

Мать ребёнка: Параскева Леонтьевна

Рождение ребёнка
12.02.1740

Сын: Алексей Семенович

Мать ребёнка: Параскева Леонтьевна

Рождение ребёнка
10.08.1741

Сын: Лаврентий Семенович

Мать ребёнка: Параскева Леонтьевна

Рождение ребёнка
1747

Сын: Фирст Семенович

Мать ребёнка: Параскева Леонтьевна

д.Орловка, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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