Семен Васильевич
Место рожденияс. Братково, Вологодский уезд, Вологодской губернии
Дата рождения1688
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: Василий Леонтьевич
Мать: не указана
с. Братково, Вологодский уезд, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1710
Сын: Григорий Семенович
Мать ребёнка: Параскева Леонтьевна
Рождение ребёнка
1720
Сын: Афанасий Семенович
Мать ребёнка: Параскева Леонтьевна
Рождение ребёнка
1727
Сын: Алексей Семенович
Мать ребёнка: Параскева Леонтьевна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Матфей Семенович
Мать ребёнка: Параскева Леонтьевна
Рождение ребёнка
01.01.1739
Сын: Василий Семенович
Мать ребёнка: Параскева Леонтьевна
Рождение ребёнка
12.02.1740
Сын: Алексей Семенович
Мать ребёнка: Параскева Леонтьевна
Рождение ребёнка
10.08.1741
Сын: Лаврентий Семенович
Мать ребёнка: Параскева Леонтьевна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Фирст Семенович
Мать ребёнка: Параскева Леонтьевна
д.Орловка, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно