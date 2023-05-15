Нечаев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНечаев Александр Николаевич

Нечаев Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нечаев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Нечаев Анатолий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Мартищево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.09.1931

Дочь: Трудова Гранислава (Градислава) Александровна

Мать ребёнка: не указана

Мартищево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечаев Вениамин Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечаев Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close