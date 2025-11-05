Аксёнов ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Аксёнов ?

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился Неизвестно

Отец
Аксёнов Евгений08.03.1932 г.р.
Мать
Аксёнова (Трухина) Валентина09.03.1936 г.р.
Супруги
Аксёнова (Гурулева) Ольга21.12.1964 г.р.
Аксёнова ИринаНеизвестно г.р.
Дети
Безверхая (Аксёнова) Марина14.03.1997 г.р.
Аксёнов СергейНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксёнов Евгений

Мать: Аксёнова (Трухина) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксёнова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксёнова (Гурулева) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксёнов Сергей

Мать ребёнка: Аксёнова (Гурулева) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аксёнова) ?

Мать ребёнка: Аксёнова (Гурулева) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аксёнова) ?

Мать ребёнка: Аксёнова Ирина

Рождение ребёнка
14.03.1997

Дочь: Безверхая (Аксёнова) Марина

Мать ребёнка: Аксёнова (Гурулева) Ольга

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