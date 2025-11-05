Аксёнов ?
мужской, родился Неизвестно
ОтецАксёнов Евгений08.03.1932 г.р.
МатьАксёнова (Трухина) Валентина09.03.1936 г.р.
Супруги
Аксёнова (Гурулева) Ольга21.12.1964 г.р.
Аксёнова ИринаНеизвестно г.р.
Дети
Безверхая (Аксёнова) Марина14.03.1997 г.р.
Аксёнов СергейНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аксёнов Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксёнова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксёнов Сергей
Мать ребёнка: Аксёнова (Гурулева) Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аксёнова) ?
Мать ребёнка: Аксёнова (Гурулева) Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аксёнова) ?
Мать ребёнка: Аксёнова Ирина
Рождение ребёнка
14.03.1997
Дочь: Безверхая (Аксёнова) Марина
Мать ребёнка: Аксёнова (Гурулева) Ольга