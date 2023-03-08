Бочкарев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочкарев -

Мать ребёнка: Бочкарева Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леднёва Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Бочкарева Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочкарева Татьяна Владимировна

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