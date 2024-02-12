Файзрахманов Равиль Гайсаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1961
Рождение ребёнка
04.12.1984
Сын: Файзрахманов Тимур Равильевич
Мать ребёнка: Файзрахманова Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
14.09.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Файзрахманова Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
11.11.1995
Дочь: Файзрахманова Маргарита Равильевна
Мать ребёнка: Файзрахманова Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
27.10.1997
Дочь: Горбачева Лилия Равильевна
Мать ребёнка: Файзрахманова Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
24.10.1998
Сын: Файзрахманов Руслан Равильевич
Мать ребёнка: Файзрахманова Татьяна Семеновна