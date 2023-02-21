Полунина Татьяна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунина Татьяна Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1885 ст.

Сын: Орлов Константин Матвеевич

Отец ребёнка: Полунин Матвей Федорович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
21.05.1885 ст.

Дочь: Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Полунин Матвей Федорович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полунин Матвей Федорович

Смерть
Неизвестно
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