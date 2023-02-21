Полунина Татьяна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1885 ст.
Сын: Орлов Константин Матвеевич
Отец ребёнка: Полунин Матвей Федорович
Рождение ребёнка
21.05.1885 ст.
Дочь: Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Полунин Матвей Федорович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно