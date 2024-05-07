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Удод Ефимия Якимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

После 1830

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шершень Савва Фёдорович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Шершень Марфа Саввична

Отец ребёнка: Шершень Савва Фёдорович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Шершень Иван Саввич

Отец ребёнка: Шершень Савва Фёдорович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Шершень Евдоким Саввич

Отец ребёнка: Шершень Савва Фёдорович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Шершень Никифор Саввич

Отец ребёнка: Шершень Савва Фёдорович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Шершень Агриппина Саввична

Отец ребёнка: Шершень Савва Фёдорович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Шершень Матрёна Саввична

Отец ребёнка: Шершень Савва Фёдорович

Макошино, Чернігівська область
Смерть
После 1830

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