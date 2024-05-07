Удод Ефимия Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиПосле 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Шершень Марфа Саввична
Отец ребёнка: Шершень Савва Фёдорович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Шершень Иван Саввич
Отец ребёнка: Шершень Савва Фёдорович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Шершень Савва Фёдорович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Шершень Савва Фёдорович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Шершень Агриппина Саввична
Отец ребёнка: Шершень Савва Фёдорович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Шершень Матрёна Саввична
Отец ребёнка: Шершень Савва Фёдорович
Смерть
После 1830