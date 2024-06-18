Маргания Давид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маргания) Нуну Давидовна
Мать ребёнка: (Маргания) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Маргания) Анна
Рождение ребёнка
17.07.1919
Дочь: (Маргания) Мэри Давидовна
Мать ребёнка: (Маргания) Анна
Абхазия, Сухум