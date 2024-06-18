Маргания Давид Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Маргания Давид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маргания) Нуну Давидовна

Мать ребёнка: (Маргания) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Маргания) Анна

Рождение ребёнка
17.07.1919

Дочь: (Маргания) Мэри Давидовна

Мать ребёнка: (Маргания) Анна

Абхазия, Сухум

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