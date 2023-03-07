Салтыков Дмитрий (Митка) Матвеев
Место рождения
Дата рожденияПосле 1646
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646
Отец: Салтыков Матвей (Матюшка) Остафьев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Трофимовская, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678