Салтыков Дмитрий (Митка) Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыков Дмитрий (Митка) Матвеев

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Место рождения

Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

После 1646

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1620 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646

Отец: Салтыков Матвей (Матюшка) Остафьев

Мать: не указана

Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Трофимовская, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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