Альков Герасим Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Ольков Андрей Ларионович
Лечение в госпитале
14.02.1915
Ливны, город Ливны, Орловская область
Военная служба
Около 1915
Рядовой, 42-й Сибирский стрелковый полк
Рождение ребёнка
1916
Сын: Альков Гаврил Герасимович
Мать ребёнка: Алькова Марфа Прокопьевна
Смерть
1918
Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Убит во время гражданской войны