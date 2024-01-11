Альков Герасим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альков Герасим Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Ольков Андрей Ларионович

Мать: не указана

Лечение в госпитале
14.02.1915
Ливны, город Ливны, Орловская область
Военная служба
Около 1915
Рядовой, 42-й Сибирский стрелковый полк
Рождение ребёнка
1916

Сын: Альков Гаврил Герасимович

Мать ребёнка: Алькова Марфа Прокопьевна

Смерть
1918
Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Убит во время гражданской войны
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