Головинская (Зенченко) Нина Георгиевна
Место рождениястаница Темнолесская
Дата рождения03.02.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головинский Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Головинский Георгий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край