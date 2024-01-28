Головинская (Зенченко) Нина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головинская (Зенченко) Нина Георгиевна

Место рождения

станица Темнолесская

Дата рождения

03.02.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1919

Отец: Зенченко Георгий Фёдорович

Мать: Зенченко (Воробьёва) Анастасия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головинский Георгий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головинский Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Головинский Георгий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

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