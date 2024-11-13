Абросимов Василий Кузьмич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Абросимов Василий Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абросимов Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Абросимов Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

дер. Черезы (Алексея Вотинцева), Глазовский уезд, Ухтымская волость, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1907

Сын: Абросимов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

дер. Черезы (Алексея Вотинцева), Глазовский уезд, Ухтымская волость, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1913

Сын: Абросимов Павел Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Абросимов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

дер. Черезы (Алексея Вотинцева), Глазовский уезд, Ухтымская волость, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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