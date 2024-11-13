Абросимов Василий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абросимов Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Абросимов Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
дер. Черезы (Алексея Вотинцева), Глазовский уезд, Ухтымская волость, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1907
Сын: Абросимов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
дер. Черезы (Алексея Вотинцева), Глазовский уезд, Ухтымская волость, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1913
Сын: Абросимов Павел Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Абросимов Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
дер. Черезы (Алексея Вотинцева), Глазовский уезд, Ухтымская волость, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно