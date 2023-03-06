Бабин Степан Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабин Степан Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Бабин Александр Степанович

Мать ребёнка: Бабина Александра Васильевна

Марийская АССР д.Крутой Овраг
Рождение ребёнка
1925

Сын: Бабин Вячеслав Степанович

Мать ребёнка: Бабина Александра Васильевна

Марийская АССР д.Крутой Овраг
Смерть
Неизвестно
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