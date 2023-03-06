Бабин Степан Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Бабин Александр Степанович
Мать ребёнка: Бабина Александра Васильевна
Марийская АССР д.Крутой Овраг
Рождение ребёнка
1925
Сын: Бабин Вячеслав Степанович
Мать ребёнка: Бабина Александра Васильевна
Марийская АССР д.Крутой Овраг
Смерть
Неизвестно