Федорова (Боброва) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Боброва) Елена Васильевна

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

?.05.1888

Дата смерти

31.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1888

Отец: Бобров Василий

Мать: Боброва Евдокия Родионовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Федорова) Августа

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Иннокентий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Солдатенко (Федорова) Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
31.03.1978
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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