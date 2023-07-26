Федорова (Боброва) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения?.05.1888
Дата смерти31.03.1978
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1888
Отец: Бобров Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Федорова) Августа
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Иннокентий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Солдатенко (Федорова) Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
31.03.1978
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край