Норин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Норина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Норина Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Норина Лиларья Ивановна
Мать ребёнка: Норина Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Норина Арина
Смерть
Неизвестно