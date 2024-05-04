Латышева (Яковлева) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1904 ст.
Кол-во лет мужу: 25 | Кол-во лет жене: 18 | 26 января 1904 г., запись 10. ... деревни Теребихской крестьянин иван Поликапов Латышев православного исповедания первым браком 25 лет и ... деревни Часов... Показать все
Рождение ребёнка
31.01.1908 ст.
Отец ребёнка: Латышев Иван Поликарпович
Петр рожден 31 января 1908 г., крещен 31. запись 2. ...деревни Теребихской крестьянин Иван Поликарпов Латышев и законная жена его Анна Иванова оба православные ГААО Ф. 29 Оп. 39 том 2 Д. 818 с. 3... Показать все
Рождение ребёнка
11.09.1911 ст.
Дочь: Латышева (Латышева) Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Латышев Иван Поликарпович
Зинаида рождена 11 сентября 1911 г., крещена 12,запись 36. ... деревни Теребихской крестьянин Иван Поликарпов Латышев и законная жена его Анна Иванова оба православные ГААО Ф. 29 Оп. 39 том 2 Д. 9... Показать все
Рождение ребёнка
30.10.1914 ст.
Дочь: Латышева (Латышева) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Латышев Иван Поликарпович
30 октября 1914 гю рождена, крещена 1 ноября, запись 45. Пелагея. ... крестьянин деревни Теребихской Латышев Иван Поликарпов и его законная жена Анна Иванова оба православного исповедания ГААО Ф. 2... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1918 ст.
Дочь: Латышева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Латышев Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Латышев Иван Поликарпович
Смерть
Неизвестно