Шеметов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметов Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Шеметов Иван

Мать: Шеметова Аксинья

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Шеметова Агафья

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1832

Сын: Шеметов Андрей

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1834

Сын: Шеметов Егор

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1933

Сын: Шеметов Иван

Мать ребёнка: Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Смерть
Неизвестно
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