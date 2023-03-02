Шеметов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Шеметов Иван
Мать: Шеметова Аксинья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Шеметова Агафья
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1832
Сын: Шеметов Андрей
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1834
Сын: Шеметов Егор
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1933
Сын: Шеметов Иван
Мать ребёнка: Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Смерть
Неизвестно