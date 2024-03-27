Чупрова Анна Перфильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупрова Анна Перфильевна

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Место рождения

Трусово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

24.09.1931

Дата смерти

09.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1931

Отец: Чупров Перфил Семёнович

Мать: Чупрова (Бабикова) Анастасия Михайловна

Трусово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Владимир младенец Парфёнович

Отец ребёнка: Чупров Парфён Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Александр младенец Парфёнович

Отец ребёнка: Чупров Парфён Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупров Парфён Александрович

Рождение ребёнка
06.04.1952

Сын: Чупров Ефим Парфёнович

Отец ребёнка: Чупров Парфён Александрович

Трусово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
31.08.1953

Сын: Чупров Иван Парфёнович

Отец ребёнка: Чупров Парфён Александрович

Трусово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
28.05.1955

Дочь: Дуркина (Чупрова) Лукерья Парфёновна

Отец ребёнка: Чупров Парфён Александрович

Трусово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
18.03.1957

Сын: Чупров Григорий Парфёнович

Отец ребёнка: Чупров Парфён Александрович

Трусово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
10.11.1958

Дочь: Чупрова Анастасия Парфёновна

Отец ребёнка: Чупров Парфён Александрович

Трусово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
27.09.1960

Дочь: Носова (Чупрова) Любовь Парфёновна

Отец ребёнка: Чупров Парфён Александрович

Рождение ребёнка
27.02.1963

Дочь: Сахипгареева (Чупрова) Агафья Парфёновна

Отец ребёнка: Чупров Парфён Александрович

Новый Бор, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
19.06.1964

Сын: Чупров Олег Парфёнович

Отец ребёнка: Чупров Парфён Александрович

Трусово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
29.09.1966

Сын: Чупров Степан Парфёнович

Отец ребёнка: Чупров Парфён Александрович

Рождение ребёнка
25.03.1968

Дочь: Майорова (Чупрова) Александра Парфёновна

Отец ребёнка: Чупров Парфён Александрович

Трусово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
03.03.1971

Сын: Чупров Владимир Парфёнович

Отец ребёнка: Чупров Парфён Александрович

Трусово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
09.03.1993

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