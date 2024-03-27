Чупрова Анна Перфильевна
Место рождения
Дата рождения24.09.1931
Дата смерти09.03.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Чупров Владимир младенец Парфёнович
Отец ребёнка: Чупров Парфён Александрович
Сын: Чупров Александр младенец Парфёнович
Отец ребёнка: Чупров Парфён Александрович
Отец ребёнка: Чупров Парфён Александрович
Отец ребёнка: Чупров Парфён Александрович
Дочь: Дуркина (Чупрова) Лукерья Парфёновна
Отец ребёнка: Чупров Парфён Александрович
Сын: Чупров Григорий Парфёнович
Отец ребёнка: Чупров Парфён Александрович
Дочь: Чупрова Анастасия Парфёновна
Отец ребёнка: Чупров Парфён Александрович
Дочь: Носова (Чупрова) Любовь Парфёновна
Отец ребёнка: Чупров Парфён Александрович
Дочь: Сахипгареева (Чупрова) Агафья Парфёновна
Отец ребёнка: Чупров Парфён Александрович
Отец ребёнка: Чупров Парфён Александрович
Отец ребёнка: Чупров Парфён Александрович
Дочь: Майорова (Чупрова) Александра Парфёновна
Отец ребёнка: Чупров Парфён Александрович
Сын: Чупров Владимир Парфёнович
Отец ребёнка: Чупров Парфён Александрович