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Семикян Кнарик Геворковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1937

Дата смерти

15.10.?

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Сын: Семикян Валерий Леванович

Отец ребёнка: Семикян Леван

Рождение ребёнка
17.02.1960

Дочь: Асланова Джульетта Левановна

Отец ребёнка: Семикян Леван

Рождение ребёнка
14.06.1961

Дочь: Гулдаева Карина Левановна

Отец ребёнка: Семикян Леван

Рождение ребёнка
30.10.1962

Дочь: Акопян Анаит/Лариса Левановна

Отец ребёнка: Семикян Леван

Рождение ребёнка
29.05.1964

Сын: Семикян Артур Леванович

Отец ребёнка: Семикян Леван

Рождение ребёнка
20.02.1970

Сын: Семикян Хачатур Леванович

Отец ребёнка: Семикян Леван

Алагир, Алагирский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семикян Леван

Смерть
15.10.?
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