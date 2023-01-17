Семикян Кнарик Геворковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1937
Дата смерти15.10.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1959
Сын: Семикян Валерий Леванович
Отец ребёнка: Семикян Леван
Рождение ребёнка
17.02.1960
Дочь: Асланова Джульетта Левановна
Отец ребёнка: Семикян Леван
Рождение ребёнка
14.06.1961
Дочь: Гулдаева Карина Левановна
Отец ребёнка: Семикян Леван
Рождение ребёнка
30.10.1962
Дочь: Акопян Анаит/Лариса Левановна
Отец ребёнка: Семикян Леван
Рождение ребёнка
29.05.1964
Отец ребёнка: Семикян Леван
Рождение ребёнка
20.02.1970
Сын: Семикян Хачатур Леванович
Отец ребёнка: Семикян Леван
Алагир, Алагирский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семикян Леван
Смерть
15.10.?