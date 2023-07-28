Ильина (Воробьева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Воробьева) Екатерина

Место рождения

Костромская обл., Россия

Дата рождения

09.11.1892

Дата смерти

08.05.1958

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1892

Отец: Воробьев Кузьма

Мать: Воробьева (Воробьева) Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Андрей

Смерть
08.05.1958
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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