Ильина (Воробьева) Екатерина
Место рожденияКостромская обл., Россия
Дата рождения09.11.1892
Дата смерти08.05.1958
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1892
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильин Андрей
Смерть
08.05.1958
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург